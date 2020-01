What we like: 3x vegan restaurants

Lekker uiteten zonder een schuldgevoel doe je bij deze drie restaurantjes. Deze vegan hotspot zijn zeker een bezoekje waard. Loco locomotief Alles aan Gare du Nord in Rotterdam is duurzaam. Zelfs het pand: het restaurant bevindt zich in een oude Oost-Duitse treinwagon en het terras en de zitjes zijn gemaakt van sloophout. Alle maaltijden worden plantaardig bereid. Deze vegan bistro loopt als een trein!

restaurantgaredunord.nl

Home grown Bij Broei in Utrecht draait alles om groentes van enthousiaste thuistelers. Omdat de keuken elke dag andere producten heeft, hebben ze een speciaal menu: Chefs choice, bestaande uit zeven gangen. Een grote groene verrassing!

broei-utrecht.com

Rauw randje The healthiest place in town, zo omschrijft Crudo in Nijmegen zichzelf. Alle gerechten zijn biologisch en onbewerkt, waaronder de Dutch weedburger. Geen zin of tijd om uit eten te gaan? Alles op de kaart kan ook to go en het liefst in je eigen meegebrachte verpakking. Ook de sapjes en smoothies mag je meenemen in je eigen beker. crudo.nl

What We Like is afkomstig uit VIVA 04-2020. Deze editie ligt t/m 29 januari in de winkel of kun je hieronder online bestellen.