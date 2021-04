Borrelen binnenshuis, we doen niet anders momenteel. De kans is dan ook groot dat de crackertjes met brie, wortels met hummus en kaasstengels je inmiddels neus uitkomen. Geef daarom je borrelbank eens een upgrade en maak deze whipped feta spread.

Het is een game changer, geloof ons. Het is niet voor niets dat het recept compleet door het dak gaat op Instagram en men het in grote getale maakt én naar binnen werkt. Want verslavend, da’s het wel.

Viral recept

We zijn in de ban van feta. Na het virale feta-recept met pasta, is er nu een spread van feta. Waarom hebben we niet eerder bedacht dat je er gewoon een díp van kunt maken? Tsja, zo gaat het met vele briljante dingen, die ontstaan per toeval. Dit recept is bedacht door Instagrammer Jamie Milne. Ze laat zien dat het zo gepiept is, en je niet eens belachelijk veel ingrediënten nodig hebt om het te maken.

Whipped feta spread

Benodigdheden:

1/2 kopje hele groene olijven, ontpit

1/2 kopje hele zwarte olijven, ontpit

3/4 kopje olijfolie

3-4 bosjes tijm

1 theelepel zout

1 tl zwarte peper

1 plak fetakaas, verkruimeld

1/4 kopje roomkaas

1/4 kopje water

1-2 bosjes oregano

citroenschil zout peper

En zo maak je het:

Verwarm de oven voor op 200 graden. Voeg olijven toe aan de ovenschaal, en top dit af met de olijfolie, zout en peper. Meng tot alle olijven gelijkmatig bedekt zijn en voeg dan de tijm toe. Zet dit geheel 8-10 minuten in de oven, en daar is je eigengemaakte dip! Thank us later.

Bron: Everything Delish | Beeld: Getty