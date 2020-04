Zoet zoeter zoetst: dit roze drankje wordt jouw nieuwe favoriet

Mierzoet en poederroze: het is een heerlijke nieuwe trend genaamd whipped strawberry milk. Oftewel: een romige aardbeienmelk. Het drankje is een ware hype op internet en heeft iets weg van een aardbeienmilkshake, maar dan in een hipper jasje.

Onlangs waren we massaal gefascineerd waren door dalgona coffee. De romige koffie met dikke schuimkraag ging viral en het recept werd sindsdien door velen gemaakt. Maar ook de whipped strawberry milk is heel makkelijk zelf te maken.

Whipped strawberry milk

De Koreaanse Dalgona coffee is voorgoed van de troon gestoten door de whipped strawberry milk. Het schuimige, zoete en zomerse drankje werd door influencer Valentina Mussi op Instagram gedeeld. Het zou een alternatief moeten zijn voor mensen die niet van koffie houden.

Ingrediënten

Voor het drankje heb je slechts twee ingrediënten nodig. Ze gebruikt één eetlepel aardbeienpoeder van Nesquik en 1/4 kop room. En geef nou toe, het eindresultaat is werkelijk magisch.

Toch liever Dalgona coffee?

Ben je niet zo’n zoetekauw en drink je toch liever iets met een koffiesmaakje? Dan kun je het misschien beter houden op Dalgona coffee. Het is vrij simpel te maken: je mengt oploskoffie met suiker en heet water. Vervolgens klop je dit op tot een luchtige massa, die je aan een mok met warme melk toevoegt. Ook heerlijk.

Bron: Libelle.nl | Beeld: YouTube still