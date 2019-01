Wij houden van oranje: wortels met karwij,  honing en munt-ricotta

Voetbal, het koningshuis? Nee worteltjes, daar lopen we warm voor. Als rösti, falafel of geschrapt met karwijzaad, honing en munt-ricotta. Lekker fris, lekker anders.

Productie: Valérie Ntantu | Tekst: Phoebe Wood | Foto’s: Jeremy Simons

Hapje, voor- of bijgerecht voor 6 personen

2 bossen wortels, geblancheerd • 2 plakken gerookt ontbijtspek, fijngesneden • 1 el karwijzaad • 60 ml vloeibare honing • 80 ml extra vergine olijfolie • muntcress of kleine muntblaadjes, voor erover

Voor de munt-ricotta 350 g ricotta • 100 g feta • sap van ½ citroen • handvol muntblaadjes + wat extra voor erover • keukenmachine

Schraap de wortels en snijd ze bij, maar laat zo’n 10 cm van de topjes met het loof zitten. Leg ze opzij. Bak het spek 8 minuten of tot het krokant en goudbruin is in een koekenpan met antiaanbaklaag. Voeg het karwijzaad toe en bak het 1 minuut tot het gaat geuren. Doe de honing en olijfolie erbij en verhit alles nog 2 minuten of totdat het is opgewarmd. Voeg de wortels toe en bak ze 5 minuten of tot ze iets zijn gekaramelliseerd; schud zo nu en dan zachtjes met de pan. Meng intussen voor de munt-ricotta de ricotta, feta, het citroensap en de munt in de keukenmachine tot een glad geheel. Voeg zout en peper toe. Spreid vlak voor het serveren de munt-ricotta uit op een schaal en leg de wortels erop. Besprenkel ze met het honingmengsel en bestrooi ze met muntblaadjes.

