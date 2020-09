Dít is waarom je wijn altijd uit een echt wijnglas moet drinken

Weekend. Ofwel: tijd voor wijn. En soms pak je in de haast of voor het gemak een gewoon waterglas, waar je vervolgens vlug je Chardonnay in giet. Maar dat kun je beter niet doen.

Want wijn zou je eigenlijk alleen uit een écht wijnglas moeten drinken.

Weg met die vingers

En dat zit zo. Een wijnglas heeft uiteraard een voet, een steel en een kelk. Dat snap je zelf ook wel. Maar toch is het belangrijker voor je drankje dan je misschien denkt. De vorm van het glas en de temperatuur van de wijn hebben namelijk veel effect op de smaak en geur, blijkt uit onderzoek van de Tokyo Medical and Dental University. Drink je de wijn uit een gewoon glas, dan warm je je drankje ongemerkt snel op met je handen. Een te warme wijn zorgt voor een minder goede smaakbeleving. En dat is toch zonde, van je lekkere bel Pinot Noir. Daarom is een wijnglas het beste idee, bij welke wijn dan ook: zo hou je de steel met je vingers vast, en laat je het deel waar de wijn in zit op de goede temperatuur. Een lichte temperatuurstijging kan al veel invloed hebben op de smaak en kwaliteit van je wijn.

Te koud, te warm

Wat is dan wijsheid? Rode wijn kan het best op 17 graden Celsius geserveerd worden, witte wijn en rosé serveer je liever iets koeler, zo rond de 7 en 12 graden Celsius. Kouder is geen goed plan: dan verliest de vino z’n aroma en houterige, fruitige en andere smakelijke ondertonen. Een groot glas kan voordelen hebben, want zo kan je wijn lekker ‘ademen’ en blijft het langer op de juiste temperatuur. Schenk je glas halfvol, daardoor bereikt voldoende zuurstof de wijn en komt de smaak beter tot z’n recht. Zeker rode wijn kun je het beste in een bol en groot wijnglas schenken. Hoe groter, hoe beter: dat geldt in dit geval zeker. Witte wijn kan in principe in een iets kleiner glas, omdat die wijn minder zuurstof nodig heeft voor de beste smaak. Weet je dat ook weer, dus. Cheers.

Bron: Flair | Beeld: iStock