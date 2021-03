Drink je ’t liefst wijn? Dan ben je volgens onderzoek heel slim

Ben jij uit te tekenen met een glas wijn in je hand en wijk jij nooit af van je vertrouwde glaasje rood of wit? Niet gevreesd, we bestempelen je niet als alcoholist. We hebben dan juist zeer positief nieuws voor je: je hebt een hartstikke hoog IQ.

Ja, dat lees je goed. Mensen die wijn verkiezen boven een mixdrankje of cocktail, zijn volgens recent Deens onderzoek namelijk slim.

Deens onderzoek

Voor dit onderzoek analyseerden Deense wetenschappers voor meerdere jaren achtereen het alcoholgebruik van 1800 mensen. Ook keken ze naar andere persoonlijke voorkeuren en de algehele levensstijl van deze groep. Van deze participanten was het IQ bekend omdat de onderzoekers wilden kijken of dit meespeelde in hoe deze mensen hun leven indeelden.

Wijnen

En wat bleek? Uit de onderzoeksresultaten bleek dat dit zeker het geval was. Wat de slimmeriken onder hen bleken allemaal het liefst een fles wijn open te trekken na een werkdag, terwijl mensen waarvan het IQ iets lager was ook wel eens grepen naar een mixdrankje of een glas bier. Dit gold voor zowel mannen als vrouwen.

Slechts 9 procent van van de slimste Deense deelnemers aan dit onderzoek verkozen een biertje boven een wijntje. Nog een fun fact: er kwam ook naar voren dat mensen met een hoog IQ sowieso vaker een alcoholisch drankje naar binnen gieten.

