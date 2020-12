Wijn over die niet meer lekker smaakt? Dit kun je er nog mee doen

Wijn over? Voor sommige mensen zal deze combinatie niet in hun woordenboek voorkomen, maar het gebeurt, echt. Heb je nog een restje van je alcoholische versnapering over, dan is weggooien natuurlijk zonde. Wanneer je wijn niet meer lekker smaakt, zijn er gelukkig nog een hoop andere mogelijkheden.

Heb je nog een bodempje witte wijn in de koelkast staan, dan heb je zojuist een vlekverwijderaar gecreëerd. Zeker als je ergens ook nog met een scheutje rood hebt geknoeid. Door wat witte wijn over de vlek te gieten en eventjes te wachten (tien minuten om precies te zijn), zul je daarna zien dat je vlek als sneeuw voor de zon verdwijnt met wat water. WIJN, euh, BANG en het vuil is weg.

Cheers

Nu we niet op vakantie kunnen, moeten we het doen met wat we hebben. En laat dat nu net wijn zijn. Met dat restje kun je namelijk nog prima lekker sangria maken. Of wat dacht je van ijsblokjes of een ijsje? Ja, we weten, het is koud buiten. Maar je moet het toch beetje leuk maken. Zo kunnen de bevroren klontjes bijvoorbeeld ook door je risotto. En met rode wijn kun je natuurlijk stoofperen maken, maar dat hoeven we je vast niet te vertellen.

Azijn

In wijnazijn zit niet voor niks het woord ‘wijn’. Je kunt dit ook heel simpel zelf maken. Wel heb je al een beetje van dit goedje nodig om te beginnen. Pak een schone fles, doe daar een scheutje wijnazijn in samen met je ‘oude’ wijn. Doek eromheen, elastiekje om de hals en berg je creatie op in een donkere ruimte op kamertemperatuur. Meteen een work-out (je moet iets nu de sportscholen dicht zijn), want je moet de fles dagelijks even schudden. Weekje wachten en voilà: je bent een ware chef. Kookskills nog wat verder uitbreiden? Dan is rode wijn ook een prima toevoeging door bijvoorbeeld je pastasaus. Als je fles nu nog niet leeg is, weten we het ook niet meer.

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash