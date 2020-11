Wijnen, wijnen en nog eens wijnen: deze soort wijn sluit perfect aan bij je sterrenbeeld

Wijnen, wijnen, wijnen is niet alleen het motto van de familie Meiland. Een glaasje in het weekend gaat er wel in. Toch begin je qua opties een beetje vast te lopen, want: wat is nu lekker? Deze soort wijn sluit perfect aan bij je sterrenbeeld.

Wijn sterrenbeeld

Want als het in de sterren geschreven staat, dan moet het haast wel een goede keuze zijn, toch? Van een lekker glaasje champagne tot een volle rode wijn: dit is beste optie voor jouw teken.

Ram (21 maart t/m 20 april)

Een standaard wijntje is niks voor jou. Het moet net even anders dan anders en laat oranje wijn nu net dát bieden. Niet alleen goed voor dagen als Koningsdag, maar je maakt op deze manier van elke moment een feestje.

Stier (21 april t/m 21 mei)

Met een beetje exclusiviteit is helemaal niks mis. De Barolo rode wijn misstaat dan ook zeker niet in jouw collectie. Geduld is bij deze parel een schone zaak, want hij moet jaren opgeslagen worden voordat-ie in de verkoop gaat. En dat proef je in de fruitige en licht pittige smaak.

Tweelingen (22 mei t/m 21 juni)

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Of niet Tweelingen? Hoewel je de simpele dingen in het leven kunt waarderen, vind je soms een wat apartere draai wel lekker. Deze wijn geeft je dan ook precies dat: de Chenin Blanc is een witte wijn, maar je zult versteld staan door de smaak van appel, honing en sinaasappelbloesem.

Kreeft (22 juni t/m 23 juli)

Hoewel je misschien je hard voordoet voor de buitenwereld, heb je een hart van goud. Deze wijn sluit daar goed bij aan: de Zinfandel wijn lijkt je namelijk bij de eerste teug niet te verrassen, maar de blauwe druif komt daarna goed naar voren. Dus proost, sla maar een flesje (of drie) in!

Leeuw (24 juli t/m 23 augustus)

Is er geen reden tot een feestje, dan weet jij toch een bijzonder momentje te vinden. Werkweek overleefd? Trek die bubbels maar open! Champagne is dan ook echt met stip op nummer één jouw favoriete drankje.

Maagd (24 augustus t/m 23 september)

Voor jou geen polonaise aan je wijnglas. De simpelheid van een goede fles brengt jou al genoeg vreugde. Daarom is Pinot Noir helemaal in jouw straatje. Met deze delicate druiven moeten de wijnmakers goed opletten dat ze niet verwelken en voorzichtigheid is dus wel gewenst. Cheers!

Weegschaal (24 september t/m 23 oktober)

Je kunt wikken en wegen tot je een ons weegt, maar met een Riesling zit je altijd goed. De zoete druif van deze variant kan overal wel bij, dus die keuze hoef je in ieder geval al niet meer te maken. Scheelt alweer, toch?

Schorpioen (24 oktober t/m 22 november)

Bij jouw gepassioneerde karakter moet wel een wijn met wat pit tevoorschijn komen. De Cabernet Sauvignon is vol van smaak en behoorlijk uitgesproken. Perfect dus om bij een etentje te serveren.

Boogschutter (23 november t/m 22 december)

Jij wilt vooral dat iedereen het naar zijn zin heeft tijdens een gezellig diner. Met deze speciale wijn heb je meteen een goede binnenkomer: de Teran is namelijk anders dan je misschien gewend bent, maar zeker een heerlijke optie. Deze rode wijn is fruitig, maar heeft ook zeker genoeg karakter.

Steenbok (22 december t/m 20 januari)

Je bent behoorlijk ambitieus, Steenbok. Maar omdat je qua wijn niet de mist in wil gaan, houd je het bij wat je al kent én waarvan je weet dat het goed is. Met een lekkere Bordeaux sla je dan ook nooit de plank mis.

Waterman (21 januari t/m 18 februari)

Je bent maar wat graag haantje de voorste om nieuwe dingen te proberen. De Biodynamic zal je dan ook versteld doen staan. Hoewel het een wijn is, smaakt deze drank eigenlijk eerder naar bier. Plus deze soort is ook nog eens ontzettend milieuvriendelijk geproduceerd, dus je slaat meteen twee vliegen in één klap.

Vissen (19 februari t/m 20 maart)

Je kunt jezelf behoorlijk verliezen in dagdromen, maar door de Pétillant-Natural komen al je wensen uit. Het is een net wat lichtere variant van champagne, maar dan zonder de toegevoegde suikers. Zeker niet alleen goed voor oud en nieuw, want hee, er is toch wel eerder al wat te vieren?

Dus, welke wijn moet jij gaan drinken volgens je sterrenbeeld?

Bron: Beautify | Beeld: iStock