Dit wil je: er bestaat nu roze chocola (zonder toegevoegde kleurstof!)

Move over, puur, melk en wit! Vanaf nu hebben we een nieuwe favoriete chocoladesoort: roze.

Roze chocola? Daar zal wel flink wat kleurstof in zitten, dachten we. Niets is echter minder waar: de chocola is volledig kleurstofvrij. Ook smaakstoffen en bessen komen er niet aan te pas. Hoe dan?

Ruby ruby ruby ruby

Het nieuwe chocoladesoort heeft z’n kleur en smaak te danken aan de ‘ruby’-cacaoboon. Het is dinsdag gepresenteerd in Shanghai door het in Zwitserland gevestigde bedrijf Barry Callebaut. De chocola heeft een lichtzurige, fruitige smaak die doet denken aan bessen.

Aan de roze chocola is een lang productieproces voorafgegaan: maar liefst dertien jaar werd eraan gewerkt in laboratoria in België en Frankrijk, om het z’n huidige kleur en smaak te geven. Maar ja, dan heb je ook wat.

Wanneer de chocola in Nederland verkocht wordt is nog onduidelijk, maar wij kunnen nu al niet meer wachten.

Bron en beeld Barry Callebaut