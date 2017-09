Dit wil je: er bestaat popcorn met gin-tonicsmaak

De koudere maanden komen er (helaas) weer aan, maar dat betekent wel dat we zonder schuldgevoel met een dekentje én snacks op de bank mogen hangen. Favoriete serie of een goede film aan: wat wil een mens nog meer? Wij weten wat dat is; namelijk popcorn met gin-tonicsmaak.

Is popcorn jouw favoriete snack tijdens het bingewatchen van je favoriete serie, maar ben je de standaard zoute en zoete popcorn wel een keer beu? Dan hebben we goed nieuws voor je, want Joe & Seph’s heeft een reeks veel spannendere smaken. Waaronder gin-tonic, dus.

Nog meer cocktailsmaken

Gin-tonic niet echt jouw ding? Het is niet de enige alcoholische smaak die het Britse merk voor je in petto heeft. Zo bestaat er ook popcorn met in de smaken Fruity Cosmopolitan, Zingy Margarita en Refreshing Mojito.

Dat is niet alles

Voor mensen die liever een non-alcoholische smaak willen, is er ook genoeg keuze. Neem maar eens een kijkje in de webshop van Joe & Seph’s. Wij waarschuwen alvast: er zitten héél wat lekkere smaken tussen…

Een bericht gedeeld door Joe & Seph’s Popcorn (@joeandseph) op 3 Jun 2017 om 8:16 PDT

Een bericht gedeeld door Joe & Seph’s Popcorn (@joeandseph) op 26 Mei 2017 om 4:06 PDT

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron Metro UK | Beeld Sanoma Beeldbank, Instagram