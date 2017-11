Goddelijk: er bestaan heuse truffelfestivals

Vind jij een patatje met nog lekkerder wanneer er truffelmayo op zit? Kunnen we je ’s nachts wakker maken voor truffelpasta? Kortom: is een gerecht wat jou betreft niet compleet zonder truffel? Dan wordt het hoog tijd dat je een tripje naar Amerika of Australië boekt. Daar worden namelijk heuse truffelfestivals georganiseerd.

Van 25 tot 28 januari vindt in Eugene, een stad in de Amerikaanse staat Oregon, The Oregen Truffle Festival plaats. In juni wordt er jaarlijks door de Australiërs het Tuffel Melbourne Festival georganiseerd. Op de festivals kan je vooral heel veel gerechten met truffel eten, natuurlijk onder het genot van een wijntje.

Aangezien Amerika en Australië niet om de hoek liggen lijkt het ons een beter idee wanneer iemand in Nederland dit initiatief oppakt en hier een truffelfestival organiseert. Wie o wie? Bij dezen beloven we dat we sowieso een kaartje kopen.

Bron Beautify | Beeld Shutterstock