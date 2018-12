WIN: 3x Allerhande Kerstbox met 4-gangen diner t.w.v. € 75

Geen inspiratie voor het kerstdiner? Of gewoon geen zin om uren – wat zeggen we, dagen! – in de keuken te staan? Geen zorgen. VIVA geeft drie Allerhande Kerstboxen weg voor vier personen. Lees snel verder om te lezen hoe je kans maakt.

Voor degenen die geen inspiratie hebben om een heel kerstdiner samen te stellen heeft Albert Heijn dé oplossing. Naast eten dat lekker is, wil Nederland ook dat het vers en makkelijk te bereiden is. Het aantal feestelijke gemaksproducten groeit heel snel en dit jaar is het aanbod speciaal voor de feestdagen uitgebreid.

Extra fijn aan de kerstboxen is dat het eten zo op tafel staat en je geen keukenprinses hoeft te zijn. Je kan de boxen hier bestellen tot en met 19 december. Hierbij kun je kiezen voor een gratis bezorg- of ophaalmoment op 22, 23 of 24 december. De kerstbox is ook te verkrijgen in een vegetarische variant.

De Allerhande Kerstbox bestaat uit:

Voor: Salade van garnalen, rivierkreeftjes en paarse wortellinten;

Tussen: Geroosterde bloemkoolsoep met wortelpeterselie en kruidenolie;

Hoofd: Hertenbiefstuk met homemade blauwe-bessen-cranberrysaus, sperziebonen en aspergebroccoli met citroendressing en walnoten en aardappeltorentjes met rozemarijn en parmezaan;

Na: Chocomousse met pecannoten, blauwe bessen en creamy kokos

Winnen?

Wil je kans maken op een heerlijke Kerstbox? Je hoeft alleen maar onderstaand winformulier in te vullen en je daarin aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.