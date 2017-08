De winactie der winacties: maak kans op een leven lang gratis nacho’s

Ben jij de aller-allergrootste nachofan die er bestaat? Zo groot, dat je er eigenlijk nooit genoeg van krijgt? Dan is deze winactie voor jou absoluut the dream.

Dankzij Popocatepetl kun je nu voor de rest van je leven voorzien zijn van zoveel nacho’s als je wilt, zonder dat je er ook maar een schamele euro aan hoeft te besteden. Het Mexicaanse restaurant geeft namelijk een leven lang gratis nacho’s weg. Needless to say dat we dat natuurlijk maar al te graag willen.

Waarom?

Op 16 september wordt in Mexico de Onafhankelijkheidsdag gevierd. Popo geeft hier z’n eigen draai aan en doopt de dag om tot Nationale Nacho Dag. Ter ere hiervan kun je allerlei leuke (en vooral lekkere) prijzen winnen. De winnaar van de hoofdprijs mag zo vaak als ie wil bij het restaurant komen aankloppen voor overheerlijke Mexicaanse nacho’s. Klinkt bijna te mooi om waar te zijn, is het niet?

Zo doe je mee

Om kans te maken moet je uit eten gaan bij een van de Popo-vestigingen – wat an sich al geen straf is. Die vind je in Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Amersfoort, Nijmegen, Arnhem en Breda. Bij de rekening krijg je een lot met daarop een persoonlijke code. Door deze in te vullen op www.nationalenachodag.nl maak je kans op een van de prijzen. De winnaar van de hoofdprijs wordt op 16 september bekendgemaakt bij een van de restaurants.

Waan jij je al helemaal in een leven omgeven door gratis nacho’s? Reserveer dan voor 16 september een tafeltje.

Beeld Giphy