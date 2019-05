Wine-o-holics, opgelet: Netflix komt met hilarische komedie ‘Wine Country’

Er even tussenuit met je vriendinnen naar een prachtige plek waar er ook nog eens véél wijn is, het lijkt het perfecte uitje, right? Wel, één ding is het zeker: hi-la-risch.

Roaaaadtrip

Wanneer zes vriendinnen erop uit trekken naar het Californische Wine Country om de 50e verjaardag te vieren van één van hen, loopt er al wel eens wat mis. De dames zijn al zo lang bevriend, dat er al snel enkele frustraties opspelen. Een film over vriendschap, ouder worden en vooral heul veel wijn. Dat zijn pas squadgoals als je het ons vraagt!

Netflix and chill

Gelukkig hoeven we niet lang meer wachten om deze komische feel-good film te kijken. Wine Country staat namelijk al vanaf 10 mei op Netflix! Perfect voor een avondje met vrienden; zorg voor genoeg wijn en discussieer erop los over wie welk type vriendin later zou zijn…

Hieronder kan je alvast genieten van de trailer en ohja, Eternal Flame van The Bangles krijg je voor de rest van de week waarschijnlijk niet meer uit je hoofd.

