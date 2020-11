Milkyway in een glaasje: Aldi komt met witte chocoladelikeur

Uit eten gaan in een fancy restaurant zit er tijdens de feestdagen niet. En dus komt het dit jaar écht op ons aan. Oftewel: veel eten en vooral, veel drinken inslaan. Alsof Aldi onze gebeden heeft gehoord, komt de budgetketen met een witte chocoladelikeur op de proppen.

En die moet dus smaken naar vloeibare Milkyway. Hartstikke hemels, dus. (pun intented)

Beste budget boodschap

Om de kerstdagen thuis zo feestelijk mogelijk te maken, is het ondanks de verplichte kleinere gezelschappen een goed idee om alsnog een goede voorraad eten en drinken in te slaan. Liefde gaat door de maag, en met een goedgevuld glas is alles leuker. Wijnen, wijnen, wijnen is het credo, maar een likeurtje op z’n tijd gaat er ook wel in.

Vloeibare Milkyway

Al helemaal als het een witte chocoladelikeur is. Aldi heeft de briljante zoete drank sinds kort in het feestassortiment, en de omschrijving klinkt nog beter dan de naam doet vermoeden. “Een prachtig luxueuze romige mix van alcohol, dubbele room en witte chocoladesmaken. De perfecte traktatie voor mensen met een zoetere tand.”

Het flesje vloeibare chocoladereep is te bestellen voor nog geen 8 euro, en dat kun je hier doen. In Nederland ligt -ie helaas nog niet in de schappen, maar wellicht dat daar binnenkort nog verandering in komt. Dan zou onze kerstwens toch nog uitkomen dit jaar.

Bron: Kookfans. Beeld: iStock