Hét drankje van nu: witte warme choco met stroopwafellikeur én karamel

Pleasure in een kop: warme chocolademelk met slagroom. Maar ben jij deze klassieke variant een beetje zat? No worries.

Wat dacht je namelijk van deze nieuwe, maar héle lekkere variant: witte chocolademelk met stroopwafellikeur én karamel. Loopt het water je ook al in de mond? *Kwijlt*.

De ingrediënten

4 deciliter volle melk

75 gram witte chocolade

Kaneel

Suiker

Stroopwafellikeur

Slagroom

Stroopwafel (optioneel)

Aan de slag

Dit is hoe je begint:

Schenk de melk in een steelpannetje en laat dit langzaam warm worden op laag vuur. Pas op: het mag niet koken! Smelt de witte chocolade ondertussen au bain-marie (boven een pannetje met water). Is de chocolade gesmolten? Voeg dit langzaam bij de melk en roer dit goed door elkaar. Voeg vervolgens een mespuntje kaneel toe. Tadaaa, daar is je witte chocolademelk! Easy peacy, tóch?

Karamel all the way:

Bij een lekker glaasje chocomelk hoort karamel. En deze kun je gemakkelijk zelf maken! Het enige wat je nodig hebt is suiker en water. Gooi de suiker en het water in een pannetje en zet dit op hoog vuur. Blijf goed roeren tot er een mooie, bruine kleur ontstaat.

Finishing touch:

We zijn bijna klaar! Nu komt het leukste gedeelte én het lekkerste (Ha!). Pak de drankfles erbij en voeg een scheut (of twee) in de chocomelk. Spuit er een flinke dot slagroom op en verdeel de karamel. Je kunt ook een flinke lepel karamel in de chocomelk zelf doen, a lá caramel Frappucino. De stroopwafel kun je in stukken breken en als decoratie gebruiken (maar natuurlijk ook gewoon opeten) 😉

Wij zeggen: Santé!

Beeld: iStock