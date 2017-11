World Vegan Day: dit zijn de populairste veganistische gerechten per stad

Het is vandaag 1 november, oftewel World Vegan Day. Waar veganisme een paar jaar geleden nog een stoffig imago had, is het tegenwoordig trendy en steeds normaler om plantaardig te eten. Amsterdam begint wereldwijd bekend te staan als stad met veel vegan opties – en die nemen alleen maar toe.

Niet alleen de Nederlandse hoofdstad barst van de vegan eettentjes, ook in Rotterdam, Den Haag en Eindhoven is er een toename aan vegan bestelopties. Onderzoek van bezorgservice Deliveroo wijst uit dat er in het afgelopen jaar een toename is geweest van maar liefst 53% als het gaat om vegan bestellingen ten opzichte van het jaar daarvoor.

Favorieten per stad

De meeste vegan orders worden geplaatst in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. In de hoofdstad is de Pita Mi Gado van Vleesch Noch Visch erg populair, naast de Psychedelic Cauliflower van Mana Mana en de hummus van Hummus House Nieuwmarkt.

Rotterdammers zijn fan van de Courgette-Zoete Aardappelburger van Gys en de Dosa Massala van Bertmans Diner. Inwoners van de Hofstad gaan voor de Lemony Buckweat Pancakes van FOAM en de Kap Karma van de Vegetarische Snackbar. In Eindhoven is de basmatirijst met pompoen-linzencurry favoriet.

Vegan Junk Food Bar

Alle vegan lovers kunnen hun hart ophalen, want vanaf deze week kun je via Deliveroo ook je favoriete gerechten bestellen van de Vegan Junk Food Bar. En dat is dus echt genieten: Wis and Chips, Blue Corn Chik’n Tortilla, Truffle Fries, Shawarma, of burgers: it’s all there en dus compleet veganistisch.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.