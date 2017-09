Wow: in deze ijssalon krijg je tot wel 19 (!) bolletjes per hoorntje

De zomer mag dan wel voorbij zijn, maar een lekker ijsje gaat er altijd in. Wij houden het meestal bij twee bolletjes, maar in deze ijssalon in New York kun je maar liefst negentien bolletjes per hoorntje krijgen. Challenge accepted!

De ijssalon in kwestie, Stuffed Ice Cream, heeft afgelopen zomer zijn deuren geopend inNew York en staat nu al bekend om zijn zelfgemaakte donuts met ijs. Deze worden geserveerd als een soort sandwich in een soort hamburgerdoosje. Mmmm!

Two more days means two more Cruffs to our signature menu: Mint Monster 👹 and Unicorn Poop 🦄💩 . . We are also doing a huge giveaway on August 29th, stay tuned for more details! Een bericht gedeeld door Stuffed Ice Cream NYC (@stuffedicecreamnyc) op 27 Aug 2017 om 5:21 PDT

Nu is dit niet de enige reden waar de ijssalon zo beroemd is, want momenteel veroveren ze Instagram met een gigantisch ijshoorntje. Ze hebben er namelijk dé ideale tactiek gevonden om de bolletjes zo te stapelen dat ze een gigantisch ijsboeket vormen. One brain freeze coming up!

National ice cream cone day is never over! We’re proudly taking this day to introduce our stuffed bouquets! They’re officially on our menu so you can skip the flowers next time 😛 🍦🍦🍦#scoopsoftheday . . . 📸: @nosharazzi Een bericht gedeeld door Stuffed Ice Cream NYC (@stuffedicecreamnyc) op 22 Sep 2017 om 8:33 PDT