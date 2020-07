We doen tegenwoordig steeds vaker boodschappen online. Of je het nou te druk hebt, zelf geen boodschappen kunt doen of het gewoon lekker makkelijk vind. Online boodschappen doen is super handig en zeker bij deze drie plekken. Dit is 3x online boodschappen doen!

Picnic

In september 2015 begon Picnic in Amersfoort met vier bezorgautootjes. Inmiddels rijden er zo’n achthonderd rond door heel Nederland. Picnic werkt zo: je downloadt de app en klikt heel makkelijk alle boodschappen in je winkelmandje: van A-merk tot huismerk. Geen bezorgkosten. Let op: de app is zo populair dat er in sommige steden (lange) wachtlijsten zijn.



picnic.nl

Het beste van het beste

Ga voor kwaliteit! Crisp richt zich op supervers, lekker eten van het seizoen. Je hoeft geen groente- of visexpert te zijn om zeker te weten dat de producten op hun best zijn: Crisp zoekt ze met zorg en aandacht voor je uit.



crisp.nl

Reddingswerk

Doe maar duurzaam: met Unwasted geef je producten die niet meer worden verkocht in de supermarkt (te veel ingekocht of verstreken houdbaarheidsdatum) een tweede kans. Je kunt kiezen uit verschillende dozen met een gevarieerde mix tussen productcategorieën en merken. Unwasted bezorgt binnen 1-2 werkdagen aan huis.



unwasted.nl

