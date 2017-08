Yay! Dunkin’ Donuts opent nog twee vestigingen in Nederland

Goed nieuws voor alle donut lovers! Er worden binnenkort maar liefst twee nieuwe vestigingen van Dunkin’ Donuts in ons kikkerlandje geopend.

Eerder dit jaar opende het donutwalhalla al een vestiging in Amsterdam, en nu zijn ook Utrecht en Zoetermeer aan de beurt.

De vestiging in Utrecht zal aan Vredenburg komen. Waar Dunkin’ Donuts in Zoetermeer zal vestigen is nog niet duidelijk, maar dat ie in september opengaat, is al wel bekendgemaakt.

Ook de steden Den Haag, Den Bosch, Breda, Eindhoven, Tilburg, Leiden, Rotterdam, Hoofddorp en Almere zullen worden voorzien van een Dunkin’ Donuts-filiaal. Roberto Fave, operationeel oprichter, heeft laten weten dat het plan is om zo’n 160 filialen te openen in Nederland. De eerste 25 verschijnen de aankomende vijf jaar.

Bron AD.nl | Beeld Sanoma Beeldbank