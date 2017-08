YES: in Italië bestaat een gratis wijnfontein die de hele dag open is

De fontein opende vorig jaar en bevindt zich in het stadje Caldari di Ortona. Bij deze speciale bron kun je dus geen water drinken, maar rode wijn. De lokale Montepulciano d’Abruzzo is gemaakt van de Montepulciano-druif.

Dronken

De wijngaard waarschuwt wel dat het niet de plek is om ladderzat te worden. Ze hopen dat het een oord wordt voor pelgrims en wijnliefhebbers. Wij zien een tripje naar Zuid-Italië in elk geval wel zitten!

🍾🍷🍷There’s a free, 24-hour wine fountain in Abruzzo, Italy… (well once you’ve paid into the winery)… I’m there! Are you joining me?! 🍷🍷🍾 pic.twitter.com/2AGdn9bb3W

— Modern Outfitters (@YourMO_UK) 11 juli 2017