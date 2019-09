Yes please: 3x foodhallen

Er is niks leukers dan door een foodhal lopen terwijl je van alles proeft. Daarom hebben we de beste hotspot voor je op een rijtje gezet.

1. Smaakmakers

Pal naast station Den Haag Centraal zit Minglemush. In deze good food & good mood hall vind je de meest uiteenlopende keukens. Van pizza en poké tot Thais streetfood en Mexicaanse tortilla’s. Buikje rond gegeten? Dan kun je een dansje wagen of spelletjes spelen in de arcadehal.

2. Eetfeest

Weer of geen weer, bij Down town gourmet market in Eindhoven geniet je zowel binnen als buiten van gerechten uit een van de 21 keukens. Plof neer voor een zoete lekkernij of een kaasplankje. Zin in een uitgebreidere hap? Kies voor Amerikaanse barbecuegerechten of Surinaams streetfood.

3. Lokaal lekkers

In De Twentsche Foodhal in Enschede verkopen ze de lekkerste lokale gerechten: de ingrediënten zijn tot maximaal veertig kilometer van Enschede geoogst. De negen verschillende keukens wisselen vaak van menukaart, dus je raakt nooit uitgegeten.

