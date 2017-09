Yes! Tony’s Chocolonely lanceert alwéér drie nieuwe repen

Het is nog maar kort geleden dat we schreven over twee nieuwe repen van ons favoriete chocolademerk Tony’s Chocolonely, maar nu zijn er alwéér nieuwe repen aan het assortiment toegevoegd. Het betreft maar liefst drie (!) nieuwe limited edition smaken. Hoera!

De smaken zijn, zoals we van Tony’s Chocolonely wel gewend zijn, weer heel bijzonder. Hou je vast, want deze repen wil je gegarandeerd proeven:

Donkere Melk Rogge Zeezout

Volle, romige melkchocola die smaakt naar pure chocola. De reep is gemaakt van 42 procent cacao én heeft een lekkere crunch van knapperige rogge. Ook zit er in deze reep zeezout verwerkt, en dat is natuurlijk altijd een gouden combinatie met chocola.

Melk Stoofpeer

Denk aan een schaaltje warme stoofpeertjes, met chocoladesaus eroverheen… Deze reep melkchocola is gemaakt met Nederlandse stoofpeertjes en wat kaneel en citroen. Dat klinkt toch hemels?

Wit Stracciatella

Halleluja! Onze favoriete ijssmaak is er nu ook in de vorm van een chocoladereep! Deze reep is gemaakt van witte chocola, met stukjes Tony’s pure chocolade en rauwe cacao nibs er doorheen.

De limited edition repen zijn vanaf vandaag tijdelijk verkrijgbaar bij Marqt, Bijenkorf, Wereldwinkels, WAAR, Jamin en cadeau- en delicatessenwinkels. Dat wordt rennen!

Bron en beeld Instagram Tony’s Chocolonely