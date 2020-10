Yoga tussen de geitjes of lunchen met alpaca’s: 3x gezellige beestenboel

Vond jij als kind (en nu nog steeds) boerderijen en dierentuinen helemaal fantastisch? Dan moet je deze uitjes eens proberen. Hoe leuk is het om ergens ontspannen een bakkie te doen, omringd met jouw favoriete dieren?

Koffie met katten

Van opgevangen straatkatjes tot poezen uit het asiel: in Op z’n kop in Groningen heeft de acht katten die er wonen een fijne plek gekregen. Je kunt hier terecht voor een lekkere kop koffie met taart. Ook zijn er leuke goodies te koop. Met de opbrengst kan het café voor de katten zorgen.

Opznkop.nl

Lunchen met alpaca’s

Uitgebreid ontbijten of lekker lang lunchen tussen schattige alpaca’s? Dat kan bij Alpacake in Westmaas. De dieren zijn van nature nieuwsgierig en lopen daarom graag rond tussen de tafels. Geen paniek: alpaca’s eten voornamelijk gras, dus je lunch is veilig.

Alpacake.nl

Zen tussen de geiten

Op deze unieke boerderij is van alles te beleven. Van een biologisch ontbijt tussen de geiten tot een lesje geitenyoga. Bij de laatste maak je het knuffelhormoon oxytocine aan, waardoor je nog beter kunt ontspannen. Je vindt Geitenboerderij Ridammerhoeve in Amstelveen.

Geitenboerderij.nl

What we like komt uit VIVA-2020-40. Dit nummer ligt t/m 6 oktober in de winkel of kun je hier online bestellen.

Foto: iStock

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.