Yummy: maak deze Sinterklaas rocky roads last-minute voor een heerlijk avondje

Het heerlijke avondje van Sinterklaas – vol met cadeautjes – staat bijna voor de deur en dat betekent een overload aan lekkernijen. Die kun je natuurlijk in de winkel kopen, maar zelf bakken is nog leuker. Wat dacht je van deze heerlijke Sinterklaas rocky roads?

De voorbereiding kost je slechts een paar minuten. Houd je extra tijd over om een gedicht in elkaar te draaien.

De ingrediënten

1 blikje gecondenseerde melk

380 gram chocolade (puur,melk,wit)

100 gram pepernoten

150 gram lekkernij (schuimpjes, taai taai, smarties)

Suiker

Bakblik

Bakpapier

Aan de slag

Dit is hoe je begint:

Verwarm de gecondenseerde melk op laag vuur en breek de chocolade in grove stukken. Voeg de chocolade vervolgens toe aan de warme melk en roer dit goed door elkaar tot alle chocolade is gesmolten. Hak ondertussen de pepernoten en het andere snoepgoed fijn.

Tijd voor het maken van de rocky roads:

Bekleed het bakblik met bakpapier en voeg de fijngehakte pepernoten en snoepgoed toe aan het chocolademengsel. Opgelet: houd een flinke hand achter om als decoratie te gebruiken! Roer alles goed door elkaar en schenk het mengsel in de bodem.

Voor de finishing touch moeten we natuurlijk wel een beetje decoratie én karamel hebben. Gooi daarom suiker en water in een pannetje en breng dit aan de kook tot er een mooie, bruine kleur ontstaat. Tadaaa, daar is je karamel. Verdeel met een lepel de karamel over de rocky roads en plaats vervolgens de overgebleven pepernoten en lekkernijen in de fudge. Laat ze vier uur afkoelen in de koelkast en snijd ze aan.

Bon appetit! ! Pas je wel op dat je je vingers er niet bij op eet? 😉

Bron en beeld: Lekker eten met linda

