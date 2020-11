Yummy: zó maak jij heerlijke Licor 43 pepernoten uit de airfryer

Staat jou een heerlijk avondje te wachten? Dan hebben wij hét recept waarmee je iedereen verrast. Want deze Licor 43 pepernoten zijn wel héél speciaal en finger licking good!

En met een (of twee) scheutjes alcohol meer, krijg jij gegarandeerd een spectaculaire avond. Cheers to that.

De ingrediënten

Voor de pepernoten:

250 gram zelfrijzend bakmeel

125 gram donkerbruine basterdsuiker

4 theelepels speculaaskruiden

100 gram (ongezouten) roomboter

6 eetlepels melk

Zout

Voor de topping:

500 gram witte (melk of pure) chocolade

Scheutje Licor 43

300 gram poedersuiker

60 milliliter water

Aan de slag

Dit is hoe je begint:

Het recept is zó simpel dat iedereen ze binnen no time op tafel heeft staan! We gaan allereerst aan de slag met het maken van de pepernoten. Doe het bakmeel, de suiker, speculaaskruiden en een mespuntje zout in een kom en roer het mengsel goed door elkaar. Voeg vervolgens de boter en de melk toe en maak er een grote bal deeg van. Verdeel de bal in vier stukjes. Rol van ieder deel een worstje, snij het in kleine stukjes en maak er vervolgens kleine balletjes van. Dit worden de pepernoten. Leg ze op de bakplaat en druk ze een beetje aan. Bak ze 15 minuten op 160°C in de airfryer.

Tot slot:

Smelt de witte (melk of pure) chocolade au bain-marie (boven een pannentje met water). Dompel de pepernoten in de witte (melk of pure) chocolade en leg deze terug op de bakplaat en laat deze voor 15 minuten afkoelen in de koelkast of vriezer. Ondertussen kun je de poedersuiker en het water mengen in een kom. Voeg daarbij een scheut (of twee) Licor 43 en meng het goed door elkaar. Zijn de pepernoten met chocolade goed afgekoeld? Dompel ze dan in de Licor 43 en leg ze terug op de bakplaat. Laat ze goed afkoelen in de vriezer of koelkast en je kunt smullen van de heerlijkste pepernoten op aarde!

Bekijk hieronder het filmpje

