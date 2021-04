De KitKat kennen we allemaal. De bekende chocolade met de krokante wafels aan de binnenkant is de favoriete snack van velen. Over de jaren heen zijn er al veel verschillende soorten uitgekomen, waarvan veel jammer genoeg alleen in het buitenaldn. Maar nu kunnen wij ook een nieuwe variant proberen, die er ook nog eens superleuk uitziet. De KitKat Zebra ligt namelijk nu in de winkels!

De KitKat Zebra

Deze nieuwe variant van de KitKat heet dus de KitKat Zebra. Hij dankt zijn naam aan, je raadt het al, zijn zebrastrepen. Maar naast dat hij er leuk uitziet, moet hij ook lekker smaken. De KitKat Zebra is van binnen hetzelfde als de standaard KitKat. Maar hij is niet gehuld in melkchocolade, maar in witte – en pure chocolade, waardoor ‘ie die leuke zebrastrepen krijgt. De snack is nu verkrijgbaar bij verschillende supermarkten in Nederland. Voor minder dan 3 euro, krijg je 3 verpakkingen met 4 fingers.

View this post on Instagram A post shared by KITKAT.NL (@kitkat.nl)

Verschillende smaken

In landen als Japan zijn er al honderden verschillende smaken KitKats. Je kan het zo gek niet bedenken, of er is een KitKat smaak van. Zo hebben ze smaken als rum & rozijnen, wasabi, en cheesecake. Helaas kost het je dus wel een tripje naar Japan om deze te proeven, maar gelukkig krijgen wij ook steeds meer opties als het om KitKats gaat.

Groene thee

Sinds kort ligt ook de KitKat Green Tea bij ons in de winkels. Deze populaire smaak uit Japan moesten we natuurlijk hebben. De KitKat smaakt zoals de naam al zegt, naar groene thee, maar ook naar het nu zo populaire matchapoeder. De KitKat Green Tea heeft van binnen de bekende wafels en is omhuld met witte chocolade en groene matcha thee. Yum!

View this post on Instagram A post shared by KITKAT.NL (@kitkat.nl)

Ruby KitKat

In 2018 kwam de Ruby KitKat al bij ons op de markt. Na een proces van dertien jaar in laboratoria in België en Frankrijk, lukte het om deze variant te creëren. De roze chocola heeft z’n kleur en smaak te danken aan de ruby-cacaoboon. KitKat heeft deze chocoladesoort – die een lichtzurige, fruitige smaak heeft – eigen gemaakt en er een reep van ontwikkeld. Niet alleen super mooi dus, maar ook heel lekker.

View this post on Instagram A post shared by KITKAT.NL (@kitkat.nl)

Bron: Vriendin | Beeld: AH