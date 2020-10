Zeg ‘aloha’ tegen je nieuwe favoriete gerecht: Hawaïaans nachopannetje

Kou, wind, regen? Met dit Hawaïaanse nachopannetje waan je je weer even op een zonnig eiland.

Voor twee personen

Benodigdheden

250 g kipfilet

100 g ananasstukjes (uit blik)

1 grote rode ui

1 jalapeño

200 g cheddar

60 ml barbecuesaus

150 g tortillachips

Bereiding

Giet een halve liter water in een pan en voeg ½ tl zout toe. Spoel de kipfilet af en leg in de pan. Breng het water op een middelhoog vuur aan de kook, verlaag dan de temperatuur en gaar de kip in vijftien minuten. Verwarm intussen de oven voor op 200°C. Leg bakpapier in een gietijzeren koekenpan (Ø 28 cm). Je kunt ook een taartvorm, springvorm of vuurvaste ovenschaal gebruiken. Doe de ananasstukjes in een zeef en laat uitlekken. Pel de ui, snijd doormidden en in dunne partjes. Was de jalapeño, verwijder het steeltje en snijd overdwars in dunne ringetjes. Rasp de kaas grof. Haal de kipfilet uit de pan en leg op een bord of plank. Trek de kipfilet met twee vorken in stukjes en doe die in een kom. Roer de barbecuesaus door de kip, zodat alles bedekt is met een laagje saus. Doe de helft van de chips in de gietijzeren pan, bedek de volledige bodem. Verdeel hier telkens de helft van de andere ingrediënten over: kip, ananas, ui, jalapeño en kaas. Leg hier de overgebleven chips op, gevolgd door de andere helft van de rest van de ingrediënten, met als laatste laag de kaas. Schuif de pan midden in de hete oven en gril tien tot twaalf minuten, tot de kaas mooi bruin begint te worden en belletjes vormt.

Helemaal Hawaï

Bij Hawaï denken we aan kleurige bloemenkransen en prachtige stranden, maar de Hawaïaanse keuken is nog altijd een grote onbekende. Viola Lex en Nico Stanitzok brengen daar verandering in. Met zestig heerlijke recepten in Aloha – De heerlijke Hawaïaanse keuken laten ze je kennis maken met de culinaire tradities van de eilandengroep. € 24,95 Centrale Uitgeverij Deltas

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Viola Lex & Nico Stanitzok | Foto’s: Sabrina Sue Daniels

