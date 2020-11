Zijn gembershots weggegooid geld of écht gezond?

De gembershots zijn niet aan te slepen. Ze zouden een geweldige boost aan je immuunsysteem geven, en da’s niet mis in deze roerige tijden. Goedkoop zijn de flesjes echter niet. Integendeel. Is het de euro’s waard, of zijn de shots weggegooid geld?

En kun je ze niet veel beter gewoon zelf maken, als ze zo gezond zijn? We gingen op onderzoek uit.

Gewoon gezond

Allereerst: gember is wel gezond. Dat kunnen we niet ontkennen. Zo kan het helpen tegen misselijkheid, verbeteren de van nature aanwezige vitamines, mineralen en aminozuren je doorbloeding en kan gember zelfs pijnlijke spieren verminderen. Ook zou de scherpe gember je spijsvertering kunnen verbeteren, waardoor het volgens sommigen kan helpen om af te vallen.

Valse claims

Maar hoe zit het met de gembershots? Ze zijn op steeds meer plekken te vinden, en worden soms verkocht voor een schaamteloze 3 euro of meer. Hoogleraar Adam Cohen vertelt aan het AD dat alle gezondheidsclaims rondom gembershots met een flinke korrel zou genomen mogen worden. “Als er iets van waar zou zijn, zouden we inmiddels wel iets hebben gevonden. Als je nu alle gember uit de wereld weg zou halen, gebeurt er niks. Enige is dat alle yuppen dan iets anders moeten verzinnen om te drinken.”

Geen gezondheidsbooster

Het Voedingscentrum bevestigd de gedachtengang van de hoogleraar. “De onderzoeken zijn alleen gedaan met bepaalde stoffen in gember, gemberconcentraat of gemberolie, en dus niet met de hele gember. Dit soort onderzoeken kun je niet zomaar vertalen naar normaal gebruik van gember”, laat een woordvoeder aan het AD weten. Toch klinkt er ook een tegengeluid. “Gember bevat vitamine B6 en het mineraal koper, wat bijdraagt aan het immuunsysteem”, meent kwaliteitsmanager Steven IJzerman. Maar een boost? Dat kan een gembershot je immuunsysteem volgens hem toch ook echt niet geven.

Zelf maken

Kwaad kan het echter niet, dat moge duidelijk zijn. Het is nog altijd een betere keuze om dagelijks een gembershot te nemen in plaats van een shotje tequila, dat staat als een huis boven water. Maar wist je dat je ook gemakkelijk zelf gembershots kunt maken? Dat kost even wat tijd, maar scheelt je veel geld. Zó doe je dat. Stop 24 gram verse gember met een halve citroen in de blender of slowjuicer, en voeg er een klein beetje water aan toe. Laat dit kort blenden, en klaar! That’s all.

Bron: AD. Happyhealthy. Beeld: iStock