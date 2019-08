Zin in een pilsje? 3x biergarten

Niets is fijner dan een lekker koud biertje. Wij hebben de beste hotspots voor je op een rij gezet.

1. Bier-boulen

Voor een Duits biertje in de zon moet je in Breda bij de oude visafslag aan de haven zijn. Daar start vanaf deze maand het pop-upconcept De biertuin Breda, waar ze, naast bier, ook voor jeu de boules-banen en evenementen zorgen, zoals een wekelijkse silent disco.

2. Mosselman

Zeven dagen per week geopend voor bierpullen vol gerstenat: Biergarten Rotterdam. Leuk: heel augustus is het hustle your mussle-maand. Kok Freek Dekker kookt mosselen en serveert ze rechtstreeks van de barbecue.

3. Pizza’s & pullen

Strijk neer aan een van de 26 picknicktafels bij Veltins biergarten in Utrecht. Met vuurkorven, een grote pizza-oven, Duitse lekkernijen (bratwurst en flammkuchen) en vijftien verschillende soorten Duitse bieren geniet je aan de Oudegracht optimaal van een zwoele zomeravond. Bij slecht weer is er ook een indoorgedeelte.

Beeld: Biergarten