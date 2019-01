Zin in een wijntje? 3x hier kan je high winen

Januari staat geheel in het teken van Dry January. Ga jij de challenge aan of vind je wijn te lekker om er 30 dagen mee te stoppen? VIVA zet speciaal voor jou drie plekken op een rij waar je kan high winen.

1. HUGH

In het Hilton hotel in hartje Rotterdam vind je HUGH, een fancy restaurant dat op vrijdag- en zaterdagavond verandert in een club. Als opwarmertje geniet je hier in de namiddag van een high wine: drie glazen verschillende wijn met bijpassend minigerechtje. Héérlijk.

hughrotterdam.nl

2. Zussen

Doorgewinterde wijnliefhebbers halen hun hart op bij Zussen in Utrecht. Op de comfortabele loungebanken trap je af met een plankje brood, tapenade, olijven én een glaasje bubbels. En blijf nog even zitten, want de volgende twee gangen zijn minstens zo lekker.

zussen.com

3. The Dylan

De chicste high wine van Amsterdam vind je bij The Dylan in Amsterdam. Een selectie van vier wijnen met bijpassende amuses die bijna te mooi zijn om op te eten. Hijs jezelf in een mooi pakje, verzamel goed gezelschap en enjoy.

dylanamsterdam.com

Beeld: The Dylan