Combineer pepernoten met veel chocolade: waag je dit jaar aan de arretjescake

Ben jij dol op bakken en een échte chocoladeliefhebber? En weet je niet wat je met al die pepernoten moet? Dan hebben wij hét recept voor jou. En het allerleukste: je hebt ‘m binnen no time gemaakt.

Thuisbakkers klaar? Bakken maar!

De ingrediënten

1 ei

100 gram basterdsuiker

1 eetlepel speculaaskruiden

200 gram pure (of melk of witte) chocolade

250 gram boter (margarine of roomboter)

100 gram biscuits

200 gram pepernoten

handje chocoladepepernoten

Aan de slag

Breek het ei in een kommetje en voeg daarbij de speculaaskruiden en de basterdsuiker. Klop dit mengsel met behulp van een garde tot een luchtig beslag. Hak de chocolade met een mes in grove stukken en snijd de boter in stukjes. Smelt de boter vervolgens in een pannetje op laag vuur. Is de boter gesmolten? Haal deze dan van het vuur af en laat de chocolade hierin smelten. Is de chocolade helemaal gesmolten? Goed, voeg de chocolade dan bij het ei- mengsel.

Hak ondertussen de biscuits en pepernoten in fijne stukjes en voeg dit toe aan het mengsel. Roer dit goed door elkaar en plaats het in de cakevorm. Strijk het geheel glad en voeg nog enkele chocopepernoten toe ter decoratie. Laat de arretjescake nu goed afkoelen in de koelkast. Zeker 2 uur!

Et voilà: daar is je heerlijke chocoladepepernoten arretjescake 😉

Eet smakelijk!

Bekijk hieronder het filmpje:

Bron: Blokker | Beeld: Blokker