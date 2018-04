Zo bespaar je veel tijd (en rotzooi) in de keuken

Je hebt net een heerlijke uitgebreide maaltijd weten te bereiden, en realiseert je opeens dat de keuken een complete ravage is geworden. Tsja, het leven van een keukenprinses gaat niet altijd over rozen. Maar leuk is anders. Je bent er toch weer flink wat tijd aan kwijt. En dat terwijl je met je goed gevulde buik het liefst op de bank wil ploffen en je favoriete serie wil opzetten. Gelukkig is dus een oplossing waardoor je zeeën aan tijd, rotzooi en ergernis bespaart.

In plaats van een hele verzameling aan pannen op het fornuis te hebben, kun je natuurlijk ook gewoon in de weer gaan met een airfryer. Het enige wat je hoeft te doen is je kippetjes, moot zalm, aardappelen of groenten in de daarvoor bestemde bakschaal te doen et voilà, je hebt er geen omkijken meer naar. Daarnaast is het ook nog stukken gezonder, wat zo voor de zomer natuurlijk mooi meegenomen is.

Lekker makkelijk

Daarnaast scheelt het je niet alleen veel tijd qua opruimen, maar kun je ook binnen een mum van tijd een maaltijd op tafel brengen. Terwijl jij de salade klaarmaakt, hoef je niet meer op je pannen te letten. Je nieuwe beste vriend neemt dit namelijk moeiteloos van je over; je hoeft er totaal niet meer naar om te kijken. Wanneer je kostje in de airfryer eenmaal klaar is, heb jij ondertussen de tafel gedekt, de fles wijn ontkurkt en je gezin aan tafel gekregen. Makkelijker dan dit wordt het niet.

Beeld: iStock