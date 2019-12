Zo dek je met kerst de perfecte tafel

Het is weer zover: de feestdagen zijn aangebroken en de hele familie komt langs voor het kerstdiner. Maar hoe zorg je ervoor dat je een perfecte gastvrouw bent en de tafel juist gedekt is?

Met deze tips ziet jouw gedekte tafel er in ieder geval tot in de puntjes verzorgd uit!

Goede volgorde

Misschien wist je het al, maar je legt het bestek altijd neer in de volgorde waarin je het gaat gebruiken. Dus de eerste gang helemaal aan de buitenkant, laatste gang aan de binnenkant. Maar toch is ook daarop een uitzondering. Sluit je namelijk af met een dessert, dan leg je hiervan het bestek pas op tafel net voordat jouw grand spectacle wordt opgediend. Heb je een tafellaken, dan laat je deze 30 cm van de rand afhangen.

Verschillende drankjes

En de glazen dan? Voor elke verschillende drank pak je een ander glas. Ook deze zet je neer qua volgorde van nuttigen. Hier geldt weer: het eerst te gebruiken glas staat het meest rechts, het laatste glas het meest links. Dus switch je van witte wijn tijdens het voorgerecht, naar rode wijn tijdens de main course, dan staat het rode wijn-glas links van jouw witte wijn-glas.

Borden

Denk je klaar te zijn, dan heb je ook nog de borden. Mocht je echt helemaal full out willen gaan, dan kun je gebruik maken van onderzetborden. Deze maak je af met een netjes gevouwen servet en blijft tot het einde van het diner op tafel staan. Als je een klein bordje met een salade of wat brood hebt, dan zet je deze linksboven het onderzetbord. Ga je voor een garnalen- of krabcocktail in een glas, dan zet je deze op een schoteltje op het onderzetbord. Een klein lepeltje en vorkje leg je aan de zijkant van het glas op dat schoteltje.

Maar de belangrijkste tip van allemaal: geniet! Je kunt je tafel nog zo mooi dekken: het gaat uiteindelijk om de gezelligheid en het samenzijn.

Bron: Chickslovefood, Eten en Drinken Info | Beeld: iStock