Last van een winterdipje? Met andere woorden: voel je je somber, moe en prikkelbaar nu het buiten kil en grauw is? Om je enigszins beter te voelen kun je je vol stoppen met chocolade, chips en cola. Klinkt verleidelijk, we know. Maar het is slimmer en beter om een winterdipje te killen met de júíste voeding.

8 manieren om een winterdipje te killen met voeding. Thank us later!

1. Eet elke dag een banaan

Als je een banaan eet, krijg je behoorlijk wat kalium en magnesium binnen. Deze mineralen geven zowel je brein als humeur een boost, wat ideaal is als je een winterdip wilt voorkomen. Ook het stofje tryptofaan heeft een positieve invloed op je humeur, net als vitamine B6. En zeg nou zelf, een banaan als tussendoortje kan altijd!

2. Koop wat vaker zalm

Zalm ‒ vooral de wildgevangen variant ‒ is een uitstekende bron van omega 3-vetzuren. Deze gezonde vetten zorgen ervoor dat je stemming en concentratie op peil blijven. Zalm is daarnaast rijk aan eiwitten, die eveneens een positief effect hebben op je humeur. Eiwitten geven op hun beurt energie (voor 1o0, zodat je energiepeil een boost krijgt tijdens de koude maanden.

3. Voeg lijnzaad toe aan je dagelijkse dosis yoghurt

Net als zalm levert lijnzaad een ongelooflijke hoeveelheid gezonde omega 3-vetten. Strooi de zaadjes rijkelijk over je yoghurt of groene smoothie en verwerk ze in salades en brood, dan krijg je een boel stemmingverhogende vetten binnen. Strooien maar!

4. Eet een handje walnoten Ook walnoten zijn een rijke bron van omega 3. Om je stemming te verbeteren, eet je het beste iedere dag een handje. Kleine kanttekening: denk niet let’s go nuts, want noten zitten bommetje vol calorieën. Lees ook:

Met deze 5 simpele stappen vergroot je je zelfliefde 5. Kies voor havermout als ontbijt Havermout is niet alleen een gezond ontbijtje door de grote hoeveelheid vezels en eiwitten die erin zitten. Ook folaat (natuurlijk foliumzuur) is rijk vertegenwoordigd in dit glutenvrije graan, en er wordt gezegd dat foliumzuur je stemming een boost kan geven.Met een bordje havermout start je de (werk)dag gegarandeerd met een stralende lach.

6. Vermijd suiker

Ten tijden van de koude wintermaanden is de snoepla opeens rijkelijk gevuld, niet waar? Natuurlijk, suikers geven je een prettig gevoel, maar eet je er te veel van dan is dat niet bevorderlijk voor je stemming. Baal je ook al als je de laatste hap van de derde donut neemt? Dat is heel normaal.

7. Omarm champignons

Champignons zijn rijk aan vitamine D, die niet voor niets de ‘zonneschijnvitamine’ wordt genoemd. Je humeur fleurt ervan op, zodat je winterdipje verdwijnt als sneeuw voor de zon. Vitamine D vind je verder in melk, eidooiers en vis met graat.

8. Eet wat vaker een eitje

Eieren zijn de shit! Het zijn goede bronnen van vitamine B12, óók een belangrijke B-vitamine voor je humeur. Een tekort eraan kan je stemming doen verslechteren, dus zet wat vaker een eitje op tafel. Of neem ‘m mee naar werk. Eieren kun je op allerlei verschillende manieren klaarmaken. Van eggs benedict tot een griekse omelet en home made eiersalade. Of: het perfecte gekookte eitje met een beetje peper en zout.

P.S. winterdipje: dit gebeurt er met je lichaam

Onze biologische klok kan verward raken door de seizoensomschakeling. Dagen van veel licht en zon maken plaats voor korte, donkere en koude dagen. Je lichaam moet hier aan wennen en raakt hierdoor in de war. Overdag produceert je lichaam bijvoorbeeld extra melatonine (het slaaphormoon), omdat het buiten nog donker is. Dit zorgt ervoor dat je erg moe bent en je niets liever wilt dan slapen.

Ook heeft de aanmaak van melatonine een negatief effect op hormonen die je stemming, eetlust, concentratievermogen en prestatievermogen reguleren. Het is dus behoorlijk verwarrend voor je lichaam! Althans bij mensen die gevoelig zijn voor de seizoensomschakeling. Vrouwen blijken trouwens over het algemeen een stuk vatbaarder voor een winterdipje dan mannen.

Bron: MarieClaire.nl, beeld: iStock