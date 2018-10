Zo kom je de donkere dagen wel door: bij deze supermarkt scoor je een adventskalender gevuld met wijn

Het is koud, wordt vroeg donker en ziet er buiten maar wat grijs uit. Kortom: het najaar valt – na die heerlijk lange zomer – nu écht niet meer te ontkennen. Gelukkig komt Aldi met het perfecte product om de grauwe decemberdagen te overleven.

Als kind waren we altijd al flink onder de indruk van adventskalenders met chocola. Tegenwoordig zijn ze er echter in alle denkbare varianten. Sieraden, snoep, beautyproducten; you name it en het wordt in een kalender gestopt. Maar het exemplaar waarmee Aldi op de proppen komt, belandt met stip op nummer één. Deze is namelijk gevuld met wijn.

Voor ieder wat wils

Nu horen we je denken: zoveel wijn in één kalender, hoe dan? Het gaat dan ook om een flinke (en loodzware) box, gevuld met 24 flesjes van 200 milliliter. Rood, wit, port, bubbels; er is voor ieder wat wils. De kalender kost € 49,99 en ligt vanaf maandag 29 oktober in de schappen.

Beter wordt je cadeau niet

Met kerst is het misschien wat laat om de adventskalender nog aan iemand te geven, maar tijdens Sinterklaas maak je zéker de blits met dit cadeau. (Kun je jezelf de eerste vijf flesjes nog toeëigenen ook).

