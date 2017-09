Zo lang kan je een geopende fles wijn bewaren

Ruikend aan een fles wijn die je een aantal dagen geleden opende, heb je het je vast weleens afgevraagd. Is deze wijn eigenlijk nog wel goed?

Je kunt ‘m natuurlijk proeven om erachter te komen of de wijn nog lekker is, maar aangezien wijn vaak een beetje zurig is, is het lastig om dat goed vast te stellen. Hoe je dat dan doet? Met dit handige schemaatje.

Cheers!

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron Women’s Day | Beeld Shutterstock