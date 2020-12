Omdat je toch niets beters te doen hebt: zó maak je zelf appelbeignets

De jaarwisseling staat bijna voor de deur en daar horen – natuurlijk – dé lekkerste appelbeignets bij. Maar wat dacht je ervan om ze dit jaar zelf te bakken? Het is tenslotte toch allemaal grijs, saai en suf dus hop, aan de bak.

En met dit recept maak jij toch wel écht de lekkerste appelbeignets! Pinky swear: jij wilt nooit meer anders als je deze hebt geproefd 😉

De ingrediënten

1 grote appel

10 vellen roomboter bladerdeeg

2 eetlepels poedersuiker

2 eetlepels bloem

snuf kaneel

50 gram amandelspijs

1 ei

1 eetlepel kristalsuiker

Bakpapier

Aan de slag

Voorbereiding:

Verwarm de oven op 180 graden. Laat de plakken bladerdeeg ontdooien en verwijder het klokhuis met een appelboor. Schil vervolgens de appel en snijd deze in plakken van ongeveer 0,5 tot 1 centimeter dik. Meng alvast het bloem, poedersuiker en de kaneel in een kom. Zorg ervoor dat dit goed door elkaar is gehusseld. En bekleed de bakplaats vast met bakpapier. Een goede voorbereiding is het halve werk, tóch 😉



Let’s get started:

Haal de appelringen door het mengsel van het bloem tot ze goed bedekt zijn. Deze stap is erg belangrijk, want het mengsel onttrekt het vocht uit de appel. Een ‘natte’ appelbeignet wil je namelijk niet. Bah! Maak ondertussen 5 kleine balletjes van het amandelspijs, deze plaatsen we zo in het midden van de appel.

Bouwen:

Óke, we gaan de appelbeignets maken. Leg een plak bebloemde appel op een vel bladerdeeg, plaats de amandelspijs in het midden van de appel en duw deze een klein beetje aan. Maak het rondom de appel een beetje vochtig (héél klein beetje) met water. Dek de appel af met een ander vel bladerdeeg en druk deze zachtjes rondom de appel aan. Druk met een taartvormpje de beignet uit en verwijder het overtollige bladerdeeg. Herhaal deze stap net zolang tot alle appelringen op zijn. Tip: als de appelbeignet aan het taartvormpje blijft plakken kun je deze bestuiven met wat bloem.

Pssst: met het overgebleven bladerdeeg kun je hele lekkere kaneelstokjes maken! Rol het bladerdeeg stengels en lak deze met het ei en strooi hierover kaneel en kristalsuiker. Thank me later 😉

Tot slot:

Leg de appelbeignets op de beklede bakplaat. Klop het eitje los en lak de bovenlaag hiermee. Bestrooi de beignets met het kristalsuiker en zet ze voor ongeveer 25 minuten in de oven. Voilà, daar zijn jouw heerlijke en zelfgemaakte appelbeignets!

Bron en beeld: Leuke recepten

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief