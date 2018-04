Zo maak je thuis de lekkerste én knapperigste patat (en blijf je toch gezond)

Na een drukke week werken, mag je jezelf op vrijdag echt wel eens trakteren op een heerlijke zak patat. Maar heb je toch niet zoveel zin in frituur? Maak ze dan eens in de Airfryer. Met deze tips zijn ze net zo knapperig als in het vet.

Airfryers zijn in veel Nederlandse huishoudens niet meer weg te denken. Je kunt er dan ook van alles mee klaarmaken: aardappels, vlees, vis en groenten. Ook patat hoort in dit rijtje thuis. Wij horen de sceptici al zeuren over het gebrek aan knapperigheid. Maar zelfs dat is nu verleden tijd. Je kunt namelijk gebruik maken van voorgebakken friet, die speciaal geschikt is voor de airfryer. Merken als Aviko en Beyerlander hebben ze bijvoorbeeld al een tijdje in hun assortiment. Even een kwartiertje afbakken op 180 graden in de Airfryer en je zult verrast zijn door het resultaat.

Kleine patatjes

Mocht je nu zelf aan de slag gaan met aardappels, dan hoeft dat ook niet zo moeilijk te zijn. Je hoeft zelfs geen aardappels meer te schillen, want juist die schil brengt meer knapperigheid en voedingsstoffen met zich mee. Houd de patat zo klein mogelijk en laat ze voordat je ze in de airfryer stopt nog even weken in een koud-water-bad. Ga daarna nog even los met kruiden en doe er een erwtje per kilo patat olie bij. En je kunt verantwoord smullen van knapperige patat.

