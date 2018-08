Doe niet zo moeilijk: Dit veganistische recept is hartstikke makkelijk te maken

Veganistisch koken saai en ingewikkeld? Ben je mal. Deze drie recepten bewijzen het tegendeel. Kun je die vegan vriendin ook weer eens te eten vragen.

Productie: Valérie Ntantu | Tekst: Gaz Oakley | Foto’s: Simon Smith en Adam Laycock

Macaroni met ‘kaas’ & kokosbacon

Dit heb je nodig voor 4 personen

250 g macaroni (of glutenvrije pasta) • ½ bloemkool, in kleine roosjes • 1 el olijfolie • 1 kleine ui, fijngesnipperd • 2 teentjes knoflook, geperst • 1 stengel prei, gewassen en fijngehakt • 50 g amandelen • 300 ml amandelmelk • 1 el Engelse mosterd of een andere pittige mosterd • 1 tl paprikapoeder • 1 el verse tijmblaadjes • 1 blik kokosmelk à 400 ml • 5 el edelgistvlokken (biologische supermarkt)

Voor de kokosbacon: 80 g kokosvlokken • 2 el ahornsiroop • 2 el liquid smoke (online) • 2 el sojasaus • 1 el kokosolie

Verwarm de oven voor op 180 °C. Roer voor de kokosbacon alle ingrediënten in een kom door elkaar en verdeel over een bakplaat met bakpapier. Bak de vlokken in 10 tot 15 minuten goudbruin en krokant in de oven. Schep tijdens het bakken regelmatig om, want ze verbranden snel. Kook de macaroni in 8 tot 10 minuten al dente. Blancheer de bloemkool 3 minuten en giet af. Schenk wat olie in een grote pan en bak de ui, knoflook, prei en geblancheerde bloemkool op laag vuur, regelmatig roerend. Pureer de amandelen met de amandelmelk glad en voeg toe aan de groenten om een saus te maken. Giet de pasta af en zet apart. Voeg mosterd, paprikapoeder en tijm toe aan de saus, roer door en voeg de macaroni toe. Voeg kokosmelk, edelgistvlokken en een snufje zout en peper toe en laat nog 1 à 2 minuten op laag vuur garen, tot de pasta dik en romig is. Garneer met een snufje paprika-

poeder en de kokosbacon en serveer direct.

Fan van vegan

Met meer dan honderd recepten laat ‘avant-garde vegan’ Gaz Oakley zien dat vegan koken alles behalve saai is. Van scrambled tofu met spinazie tot ‘bacon’ van avocado, chocolade en limoen-‘meringue’-taart. Hij staat ook uitgebreid stil bij vegan junkfood, dat een vette opmars maakt. Yum.

Vegan 100 door Gaz Oakley (Good Cook € 24,95)

Dit recept is afkomstig uit VIVA 34-2018. De editie ligt in de winkel t/m 28 augustus. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

P.S: VIVA goes digital! Ga naar VIVA.nl/scan en scan de nieuwste VIVA met je telefoon. Dan shop, lees en ontdek je nóg meer.