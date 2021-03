Briljante zomertruc: zó pikken meeuwen nooit meer je eten

Het is een van de dingen waar we reikhalzend naar uit kijken: weer buiten kunnen eten. In het park, aan de gracht of zomaar ergens op een bankje in de zon. Met mooi weer voelt zelfs dat simpele frietje luxe. Iets minder fijn zijn de meeuwen die mee willen genieten, maar daar is een trucje voor.

Het blijkt namelijk dat die meeuwen een zwakke plek hebben als het om mensen gaat. Daar waar ze zonder pardon een frietje uit je hand pikken of het kaas van je brood snaaien, kunnen ze de strenge blik van de mens niet aan.

Death stare

Het zit namelijk zo: meeuwen zijn doerakken, die als het op eten aankomt maar weinig laten om hun prooi te kunnen bemachtigen. Geen feest voor mensen die bang zijn voor alles wat fladdert (ik, dus). Maar uit onderzoek van de Britse Madeleine Goumas van de universiteit van Exeter blijkt dat meeuwen je eten niet meer stelen als je ze heel doordringend aankijkt.

Briljant Brits onderzoek

Om dit te onderzoeken legde de Britst studente een zakje patat op de grond neer, en ging op de loer liggen. Zodra er een meeuw kwam om een frietje te stelen, startte ze haar stopwatch. De ene meeuw staarde ze aan, de andere meeuw liet ze zijn gang gaan. Guess what? Van de meeuwen die ze aankeek bleken er 21 van de 27 geen patatje te stelen óf er veel langer over te doen.

Kortom: als je last hebt van vervelende meeuwen en voortaan in alle rust wilt genieten van je etentje buiten, dan is een boze bik genoeg.

Bron: NOS | Beeld: Getty