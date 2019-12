Fonduen, gourmetten of steengrillen met familie en vrienden is reuzegezellig en vooral erg lekker, maar de blauwe baklucht die nog dagen in huis blijft hangen… hoe kun je die gourmetlucht de deur uit jagen? VIVA to the rescue.

Er zijn verschillende trucjes om een vieze gourmetlucht in huis te voorkomen. Iets wat altijd verstandig is om te te doen voor je gaat gourmetten is ventileren. Zet daarom de afzuigkap aan en open zo veel mogelijk ramen. Daardoor blijft de stank van het bakken minder in huis hangen. Hieronder vind je nog meer trucjes die kunnen helpen.

Zwitsal

Zet een pannetje met een scheutje Zwitsal op het vuur en het huis ruikt in een mum van tijd weer fris.

Koffie

Zet een stevige bak koffie of laat koffie op een vuurtje verdampen. De geur van koffie neutraliseert vieze luchtjes.

Sponsje

Drenk een spons in azijn en leg die op een schoteltje. Zet het schoteltje vervolgens in de woonkamer. Het sponsje zal een deel van de geur absorberen.

Azijn

Zet tijdens het gourmetten een pan met water en azijn op het vuur. De lucht wordt zo een stuk frisser.

Laurierblaadje

Verbrand een laurierblaadje. Zo verdwijnen alle luchtjes in huis.

