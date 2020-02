Als er iets hip is in culi-land, is het wel de zoete aardappel. Wat je er allemaal mee kunt maken? Je kunt beter zeggen: wat niet? Met deze recepten ben je wel even zoet.

Voor 6 personen

Benodigdheden:

4 courgettes * 800 g zoete aardappels * 100 g gemalen walnoten * 200 g verse geitenkaas, het liefst Chavroux

Bereiding:

Schil de zoete aardappels, snijd ze in stukken en kook ze in water met zout in 20 minuten gaar. Giet de aardappels af en stamp ze grof met de pureestamper. Laat de puree afkoelen.Verwarm de oven intussen voor op 180 °C. Schaaf de courgettes in de lengte in dunne plakken. Meng de puree en gemalen walnoten door elkaar en breng een dunne laag van dit mengsel aan op elke plak courgette. Breng op smaak met zout en peper. Leg aan het uiteinde van elke plak een klein stukje geitenkaas en rol het geheel zo strak mogelijk op. Leg de opgerolde courgettes strak tegen elkaar in de lengte van een ovenschaal. Bak ze circa 20 minuten in de oven.

