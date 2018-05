Zomerdrankje in opkomst: cider

Groot-Brittannië is de grootste ciderproducent ter wereld; hier verdwijnen elk najaar miljarden appels in de pers. Ook op Nederlandse terrassen zie je het drankje steeds vaker opduiken.

Nu dacht je – net als wij -misschien dat alle cider hetzelfde smaakt, maar er zijn meer dan tienduizend soorten appels en dus vele soorten cider. Er zijn varianten van droog tot zoet en van helder tot troebel. De meeste cider wordt gemaakt van speciale ciderappels, die voor de droge, frisse smaak zorgen, maar er worden ook zoete appels en in sommige gevallen zelfs peren en exotische fruitsoorten gebruikt om smaak aan cider te geven. Cider is fruitiger dan bier en verfrissender dan wijn en daarmee een heerlijk zomers drankje. IJsklontjes erbij, en niets meer aan doen. In Nederland zijn Jillz, Old Mout, Apple Bandit (nieuwe variant: classic apple) en Stassen breed verkrijgbaar. Bijna alle ciders zijn trouwens glutenvrij.

Op diverse locaties in Nederland, waaronder supermarkten, festivals en in de horeca, worden deze zomer cidertastings georganiseerd. Speciale Cider bars zijn te vinden op onder andere Concert at Sea, North Sea Jazz, Mysteryland en Down The Rabbit Hole.

Ciderproeverij @oldmoutcider @cidrerie_stassen_uk #exPRtease Een bericht gedeeld door Bettina Voos (@bettinaoeke) op 25 Mei 2018 om 12:24 (PDT)

VIVA’s Bettina hield afgelopen weekend bij haar thuis een mini-ciderproeverij.

Beeld: iStock