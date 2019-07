Zuid-Italiaanse recept: met broodkruimels gevulde paprika’s

Niks geen bruin sneetje met kaas. Als ze érgens weten hoe je moet lunchen, is het in Zuid-Italië. Deze fijne, lichte gerechten zijn daar ’s middags aan zet.

Productie: Kimberly Palmaccio | Tekst: Katie Parla | Foto’s: Ed Anderson

Voor 4-6 personen

150 g zachte broodkruimels • 1 rijpe tomaat, in kleine blokjes • 50 g zwarte olijven, afgespoeld, ontpit en fijngehakt • 4 ansjovis- filets, schoongemaakt en fijngehakt • 1 el kappertjes, afgespoeld en fijngehakt • 1 ei, losgeklopt • 60 ml + 2 el extra vergine olijfolie • 1 tl gedroogde oregano • 1 teentje knoflook, fijngehakt • 25 g Parmezaanse kaas, fijngeraspt • zeezout • 1 kg rode puntpaprika’s, stelen en zaadjes verwijderd

Bereidingswijze

Meng in een kom de broodkruimels, tomaat, olijven, ansjovis, kappertjes, het ei, de 60 ml olijfolie, oregano, knoflook en Parmezaanse kaas. Voeg een beetje zout toe, maar niet te veel. De kappertjes en olijven zijn al zoutig. Vul de paprika’s losjes tot bovenin met het broodkruimelmengsel. Verhit in een grote braadpan 2 eetlepels olijfolie op matig vuur. Leg als de olie gaat glinsteren de gevulde paprika’s erin en bak ze, af en toe kerend, tot ze gaar en heel zacht zijn. Zo’n 20 minuten voor kleine exemplaren en 25 minuten voor wat grotere. Serveer meteen of op kamertemperatuur.

