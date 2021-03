Tik een eitje mét de schaal in je bakkie pleur voor de zachtste koffie ooit

Als je zwanger of vegan hebt heb je hier precies niks aan, maar als je een koffie afficionado bent die altijd op zoek is naar het lekkerste bakkie, moet je even opletten. Een rauw ei door gemalen koffie klutsen is namelijk een ding.

Volgens fans zorgt dat rauwe ei ervoor dat de koffie heel zacht van smaak wordt. Daarmee bedoelen we dat je de perfecte balans krijgt zonder dat de koffie te bitter of te zuur smaakt. Voor een amatateurbarista is het nog geen sinecure om die ideale balans te bereiken. Dat ei kan je daarbij helpen. Oja, detail: dat ei gaat dus mét schaal de koffie in.

Onzuiverheden

Het werkt als volgt: je tikt een rauw ei (inclusief dus die schaal) in gemalen koffie. Dat mix je door elkaar en laat je even sudderen op het fornuis. Het ei en de eierschaal bijt zich vast aan onzuiverheden in de koffie en verwijdert die uit het vocht dat je overhoudt en opdrinkt.

Zweden en Vietnam

Helemaal nieuw is deze nogal bijzondere techniek niet. In Zweden doen ze het allang. Een koffie met ei wordt dan ook wel Zweedse of Scandinavische koffie genoemd. Ook in Vietnam zijn ze bekend met de opvallende combinatie. Daar toppen ze de koffie af met gecondenseerde melk voor een zoet resultaat.

Altijd een vers ei

Omdat de eierschaal de zuren in (slecht) gemalen koffie vermindert, valt de koffie over het algemeen ook beter bij mensen met een gevoelige maag. Als je het ei toevoegt zónder de schaal, heb je dat effect niet en zal de koffie ook zuurder smaken. Het kan dus wel, maar ligt er ook maar net aan wat je zelf lekker vindt.

Nou is aan de slag gaan met een rauw ei wel altijd een beetje spannend. Hoewel je met heet water werkt, is dat geen garantie dat er geen salmonella meer in het ei zit. Gebruik daarom altijd de meest verse, gepasteuriseerde eieren die je kunt vinden.

Geïntrigeerd? Zin om zelf te proeven? Hier vind je het complete recept voor de Zweedse koffie.

