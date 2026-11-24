Aan Lies Visschedijk en Frank Lammers de eer om hen te spelen. VIVA spreekt de twee én de rest van de cast in - hoe kan het ook anders - een Van der Valk hotel.

Ontvoering Toos van der Valk

"Wij zijn allebei opgegroeid met dit verhaal", zegt Lies. "Toen wij klein waren, was dit het enige waar we het op dat moment over hadden. Alleen dan realiseer je je niet hoe verschrikkelijk het is als iemand jouw vrijheid zo van je afpakt. Ze nemen je mee uit je huis en weg van je familie."

Frank: "Ik was tien jaar en kon het nog niet bevatten, maar voelde aan mijn ouders dat het groots was. Zeker in Brabant. Er waren toen maar twee momenten op een dag waarop je informatie kreeg. 's Ochtends in de krant en 's avonds op het journaal. We beleefden het met z'n allen: ik keek er met mijn ouders naar. Ik voel die impact nog."

Voor hen maakt het 't daarom extra bijzonder dat zij in hun huid mogen kruipen voor deze serie. "Al was het alleen al omdat we in een jaren 80-villa en met allemaal spullen uit die tijd mochten ronddarren", zegt Frank. Én de auto's waarin ze weer mochten rijden, vult Lies aan. "Het was een stuk mooier toen. We herleefden weer helemaal die oude tijd."

'Iemand die zoekt is interessant'

Ondertussen spelen ze het verhaal dat gebaseerd is op Toos en Gerrit. Een verhaal met een grote impact. "Je moet vooral niet met de waarheid bezig zijn", vertelt Frank. "Het is hoe dan ook fictie. Het is natuurlijk erg gestoeld op een waargebeurd verhaal, maar als je de waarheid gaat proberen na te doen, is dat waar mensen naar gaan kijken. Ik vind dat ook altijd lastig bij films over popsterren. Je kijkt dan toch altijd: hoe doet iemand iemand na? Dat is niet zo boeiend."

"Waarheid en waarachtigheid zijn twee verschillende dingen", zegt Lies. "Wij zijn twee spelers die altijd die waarachtigheid proberen te zoeken. Iemand die zoekt, is sowieso interessant. Misschien nog wel interessanter om naar te kijken dan naar iemand die vindt. Mensen die het niet precies weten of onzeker zijn, vertellen een verhaal dat waarachtig is." Daar is Frank het helemaal mee eens. "Wauw."

Het maakte het voor Lies dan ook niet moeilijker om iemand te spelen die nog leeft. "Ik heb Toos mogen ontmoeten en dacht tijdens het acteren ontzettend veel aan haar. In de serie ben ik ook veel alleen. Voor mijn gevoel droeg ik haar altijd een beetje bij me. Ik probeerde mij voor te stellen hoe zij zich zou hebben gevoeld." Frank: "Omdat Toos er nog is, ga je omzichtiger te werk. Dan denk je misschien nog harder na over wat je zit te doen. Dat helpt om het waarachtig neer te zetten", zegt de acteur. Hij grapt: "Dat vind ik dan weer een heel goed antwoord van mijzelf."

Verbazende feiten

Toch leert de serie hen veel over het echte verhaal. "Ik heb me verbaasd over hoe Toos zo sterk is gebleven. Ze heeft altijd gezocht naar haar waardigheid en hoe ze die weer terug heeft gekregen", zegt Lies. Jim Deddes (Harry Heinrichs) vindt het nog steeds bizar dat ze het heeft overleefd. "Dat was helemaal niet gegeven. Die daders hadden daarvoor mensen ontvoerd en vermoord." Joy Verberk speelt zijn vrouw Marijke van der Valk. "Het maakt de serie spannend", zegt ze. "In elke aflevering voel je: het had ook anders kunnen aflopen." Juda Goslinga (detective Cor Mulder): "De lengte en de obstakels die overwonnen moesten worden, zijn extreem geweest."

Beeld: Netflix

"Mij verbaasde het hoe Gerrit zo dichtklapte", vertelt Frank. "Ik kan me dat heel goed voorstellen, maar achteraf moet-ie zich daar niet heel goed over hebben gevoeld. Op zo'n moment wil je gewoon handelen en alles doen wat in je macht ligt, maar dat lukte niet. Soms was dat lastig en eenzaam om te spelen. Maar ik denk dat dat veel zegt over de mens. Als mijn vrouw weg zou zijn, zou ik ook dichtklappen. Ik functioneer niet als haar iets overkomt. Je hebt er geen bal aan, maar het is wel liefde."

Grote cast

De familie Van der Valk is groot. De cast dus ook. Een van hen is Gijs Blom, die de rol van Joep van den Nieuwenhuijzen vertolkt. "Lange dagen met veel acteurs kunnen soms best lastig zijn. Ik heb één moment heel hard moeten zweten. Dat was toen we de hoogte van het losgeldbedrag bekend moesten maken. De rest van de familie reageerde daar nogal scherp op. Er moest met servies gegooid worden en dat was aan het einde van een lange dag en week. Iets in mij had moeite met het geluid van die scherven. Op een gegeven moment heb ik met blinde paniek op de gang gestaan. Er mochten er elf kapotgegooid worden. Uiteindelijk is het gelukt."

Voor Joy was het haar eerste grote productie. "De scène waarin we hoorden dat Toos was ontvoerd, hebben we wel zeventien keer achter elkaar moeten spelen. Een half jaar lang heb ik de leukste tijd gehad, maar ik kwam er ook achter dat zo'n grote serie filmen geen sprint is, maar een marathon."

Beeld: Netflix

Van der Valk familie

Maar die marathon is inmiddels gefinisht. Met succes: vanaf 26 november is de serie te bingen op Netflix. "Wat ik heel mooi vind aan de serie? Dat is de familie", zegt Frank. "Dat is voor mij ook heel belangrijk. Misschien wel het belangrijkste van alles. De echte Toos en Gerrit hebben het ook nog eens weten om te zetten in een businessmodel waardoor de hele familie er heel warmpjes bij zit. Dat vind ik mooi. Dus ja, ik heb ook maar een café gekocht waar mijn dochter werkt. Da's wel een beginnetje." Het begin van een nieuw Van der Valk-imperium? "Nou... dat denk ik effe niet. Ik heb nog wel meer dingen te doen."

Ook Gijs heeft bewondering voor de familie. "Dat bedrijf blijft tijdens de ontvoering lopen. Ook uit noodzaak. Ze konden niet anders. Maar dat ze die moed en kracht konden opbrengen..." Richelle Plantinga (Carlita van der Valk) vult aan: "Dat is heel krachtig."