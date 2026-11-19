Daarom hebben we specifiek voor de freelancers onder ons wat financiële eindejaarstips op een rijtje gezet:

1. Wees je eigen pensioenfonds

Niemand stort pensioen voor je, behalve jij. Het goede nieuws: daardoor is je jaarruimte vaak flink groter dan die van iemand in loondienst. Wat je vóór 31 december inlegt op een lijfrente- of bankspaarrekening, trek je af over 2026. Heb je de afgelopen jaren weinig of niets ingelegd? Dan heb je misschien ook nog reserveringsruimte: ruimte uit de afgelopen tien jaar die je alsnog mag gebruiken. Reken het uit met de rekenhulp van de Belastingdienst en maak het geld op tijd over. Een storting die op 2 januari binnenkomt, telt pas voor volgend jaar.

2. Tel je uren

Hoeveel uur zat je dit jaar eigenlijk achter je laptop? Voor de zelfstandigenaftrek moet je minimaal 1.225 uur per jaar aan je bedrijf werken, en acquisitie, administratie en die eindeloze mailtjes tellen ook mee. Zet je urenregistratie nu op orde, dan weet je waar je staat. De aftrek is in 2026 € 1.200. Volgens het Belastingplan 2027 gaat die volgend jaar naar € 900. De startersaftrek daalt van € 2.123 naar € 10 en verdwijnt in 2028. Tien euro, ja. De Tweede Kamer stemde al in, de Eerste Kamer stemt half december. Houd er bij je tarieven voor volgend jaar alvast rekening mee.

3. Shop met belastingvoordeel

Die nieuwe laptop waar je al maanden naar lonkt? Investeer je dit jaar in totaal tussen de € 2.901 en € 398.236 in bedrijfsmiddelen, zoals een laptop, camera of bureaustoel, dan krijg je kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Per bedrijfsmiddel moet het om minimaal € 450 gaan. Zit je net onder de drempel en wilde je in januari toch al iets kopen? Dan kan het lonen om dat naar december te halen. De Belastingdienst kijkt naar het moment waarop je de koop vastlegt: ga je in december akkoord met een offerte, dan telt de investering voor 2026, ook als je pas in januari betaalt.

4. Zet je btw klaar

De btw-aangifte over het vierde kwartaal moet uiterlijk 31 januari 2027 binnen zijn. Zet het geld alvast apart, zodat januari niet ook nog een financiële kater wordt. Wil je per 1 januari met de kleineondernemersregeling (KOR) beginnen of juist stoppen? Dan moet dat uiterlijk 4 december bij de Belastingdienst binnen zijn. De KOR is voor ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 20.000.

5. Stuur je laatste facturen

Verstuur openstaande facturen nog dit jaar en kijk welke klanten nog niet betaald hebben. Een herinnering die je nu stuurt, wordt eerder betaald dan een herinnering die tussen de kerstmails belandt.

6. Haal je btw terug bij wanbetalers

Er is altijd die ene klant. Betaalt die al lang niet, dan heb jij de btw over die factuur wel al netjes afgedragen. Is de factuur een jaar na de uiterste betaaldatum nog steeds niet betaald, dan geldt die als oninbaar en vraag je de btw terug via je btw-aangifte. Wacht daar niet te lang mee, want dan kan de Belastingdienst de teruggave weigeren. Loop je openstaande facturen dus even na voordat je je aangifte over het vierde kwartaal doet.

7. Spreid de pijn

Liever twaalf kleine tikjes dan één grote klap. Met een voorlopige aanslag betaal je je inkomstenbelasting in maandelijkse termijnen, in plaats van in één keer na je aangifte. Omdat je aftrekposten in 2027 lager worden, betaal je waarschijnlijk meer belasting. Vraag de aanslag vanaf 1 december aan of pas hem aan in Mijn Belastingdienst, zodat je niet voor een verrassing komt te staan.

8. Ruim je bonnetjes op

Vis ze uit je tas, je jaszakken en die ene la waar alles in verdwijnt. Koppel ze aan je uitgaven en kijk of je zakelijke kosten compleet zijn. Wat je nu bijwerkt, hoef je in het voorjaar niet meer uit te zoeken, op het moment dat je eigenlijk gewoon op een terras wilt zitten.