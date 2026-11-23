Met deze keer: een musthave voor het feestseizoen.

Een echte of neppe kerstboom?

Mijn kersthart begint te kloppen, want het is al eind november. Dat betekent dat winkels hun kerstcollectie launchen én de kerstboom langzaamaan opgezet kan worden. Bij mij begint dat laatste ook al te kriebelen. Ik heb online namelijk al de geweldigste kerstornamenten gespot, maar er is één ding dat mij op dit moment nog tegenhoudt: ik heb nog geen kerstboom. Zo kom ik dus niet verder.

Er rest mij daarom nog maar één vraag: ga ik voor een echte of neppe? Een vraag die zo'n tien jaar geleden nog illegaal voelde, want een nepperd was volgens velen crimineel. Maar tegenwoordig heb je echt héél goed gelukte kunststofbomen die zo uit het dennenbos kunnen komen. En dat is wat mij betreft veel praktischer: je kan 'm thuis laten bezorgen en voorkomt zo dat er ongewenste insecten mee naar binnen sneaken.

Een XXL-variant van Action

Dus begon mijn zoektocht. Een heel serieuze, kun je wel zeggen; zo'n boom gaat immers járen mee en is natuurlijk het pronkstuk tijdens de koude, donkere maanden. Maar lang hoefde ik niet te zoeken. Al snel kwam ik uit bij Action.

Ja, echt, je verwacht het niet: in hun webshop verkopen ze een XXL-kerstboom. En geen zielige variant, maar een met maar liefst 947 takken, waardoor die lekker vol lijkt. De boom is 250 centimeter hoog en heeft een diameter van 115 centimeter. Je zet 'm makkelijk in elkaar en na de feestdagen ruim je hem ook weer gemakkelijk op in de bijgeleverde doos. Hij is te koop voor € 39,95. Vergelijkbare bomen kosten vaak al snel rond de honderd euro. Dat betekent: je houdt extra geld over voor leuke kerstornamenten.

Kerstboom voor buiten

En als je dan toch bezig bent: Action verkoopt ook een kerstboom voor buiten. Een 3,50 meter hoge variant met maar liefst 586 ledlampjes én een lichtgevende kerstster. Supergezellig om in je voortuin te zetten, je balkon mee op te leuken of je achtertuin mee te versieren. Deze scoor je voor € 27,95.