Aimee Giles (36): ‘Ik kan mezelf nog geen vast salaris geven’

In Geldzaken geven vrouwen een inkijkje in hun kasboek. Wat verdienen ze en hoeveel geven ze weer uit? En over welke financiële kwestie hebben zij een vraag? Deze week kijkt financieel expert Renée Lamboo van porterenee.nl mee over de schouder van Aimee Giles.

‘Sinds afgelopen zomer ben ik fulltime documentaire-fotograaf. Zo heb ik al tien ondernemers blij gemaakt met business foto’s. Niet geposeerd en gestyled, maar precies zoals zij zijn. Veel mensen vinden dat mijn stijl eerlijkheid en warmte uitstraalt, dat vind ik mooi om te horen. Het grappige is dat ik complimentjes over mijn foto’s voorheen zag als geluk en niet koppelde aan mijn kwaliteiten.Nu weet ik: documentaire-fotograaf is wat ik ben. Sinds anderhalf jaar ben ik aan het ondernemen, eerst als virtual assistent. In die beginperiode ging veel tijd zitten in het bedenken van marketingacties en mijn aanbod. Door de coronacrisis vielen ineens alle opdrachten weg en besloot ik me op mijn passie te richten. Nu ik me focus op fotografie, voelt het pas echt als ondernemen. Ik volg ook een opleiding documentaire-fotografie en werk aan verschillende projecten. Zo ben ik bezig met een fotoproject over co-ouderschap. Ik wil laten zien dat een scheiding niet hoeft te betekenen dat er niet meer liefdevol en als team opgevoed kan worden door de ouders. Zoals ik al zes jaar met de vader van mijn zevenjarige zoon doe.’

Werkweek van Aimee Giles

‘Mijn zoon is twee weken in de maand bij mij. Dan werk ik niet meer dan drie dagen aan zaken als marketing, administratie en foto-edits, zodat ik verder alle tijd voor hem heb. In de twee weken dat ik alleen ben, plan ik de fotoshoots. Om te ontspannen, kijk ik graag series en met mooi weer ga ik wandelen.’

Kasboekje bijhouden

‘In Excel hou ik bij wat mijn vaste lasten zijn, zodat ik weet hoeveel ik minimaal aan salaris nodig heb.’

Droomsalaris van Aimee Giles

‘5000 euro, zodat ik makkelijk de vaste lasten kan betalen, zonder nadenken mijn boodschappen kan doen, kan sparen en vaker naar mijn familie in m’n geboorteland Engeland kan reizen.’

Onderhandelen

‘Vraag jezelf af: is het echt nodig om te onderhandelen? Soms zit het gewoon goed, omdat iets een bepaalde waarde heeft.’

Financiële misser

‘Heb ik niet. Ik zie dingen sowieso niet snel als missers, meer als leermomenten.’

Financiële meevaller

‘Ik was nog niet lang bezig als zelfstandig ondernemer toen corona kwam en mijn opdrachten wegvielen. Door mijn buffer en de Tozo hoefde ik me gelukkig geen zorgen te maken.’

Je kunt Aimee Giles volgen via Aim52.com en @aim52_business en @aim52_photo

Inkomsten per maand Nettosalaris € 2000 Aimee: ‘Met 1500 euro heb ik m’n vaste lasten gedekt en daarnaast heb ik vaak zo’n 500 euro nodig voor boodschappen en andere kosten. Ik ben nu nog aan het opbouwen, waardoor ik nog niet elke maand een vast bedrag kan overmaken, maar daar werk ik wel naartoe. Verder ben ik geen spaarder, ik geniet liever. Al probeer ik wel buffers op te bouwen, omdat ik het toch alleen moet doen. Maar sparen om het sparen zonder bepaald doel, is niets voor mij. Sinds een paar maanden heb ik een financiële business coach, die me helpt met mijn boekhouding, geld management en het stellen van financiële doelen. Zo ging er in september een fles water over mijn camera. Door corona was ik door al m’n reserves en had ik geen geld voor een nieuwe, dacht ik. Tot mijn coach meekeek en ik uit verschillende potjes, zoals mijn btw-potje waarin ik te veel opzij had gezet, toch die 2000 euro bij elkaar kreeg. Opluchting!’ Financiële kwestie? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl en @porterenee geeft advies. Uitgaven per maand Hypotheek € 500

Verzekering divers (incl. zorgverzekering) € 130

Gas, water en licht € 165

Boodschappen € 400

Uiteten/thuisbezorgd € 50

Leaseauto € 180

Reiskosten € 50

Sportschool € 45

Telefoon € 52

Kleding € 25

Beauty € 30

Spotify € 10

Totaal € 1637 Aimee: ‘Ik ben niet goed in eten vooruit plannen, dus ik doe vaak om de twee dagen boodschappen. Daar zou ik wel op kunnen besparen. Ik bestel ook regelmatig iets als ik geen zin heb om te koken. Uiteten doe ik normaal gesproken sporadisch en gebeurt sowieso alleen in de weken dat ik niet met mijn zoontje ben. Aan kleding kan ik de ene maand 150 euro besteden om vervolgens drie maanden helemaal niets te kopen. Verder ben ik aan mijn leaseauto 180 euro kwijt. Nu ik mijn auto veel gebruik voor mijn fotografieklussen, ga ik onderzoeken of het wellicht beter is om ’m volgend jaar zakelijk te leasen.’